Человеком года в Южной Корее стал президент Мун Чжэ Ин

Сеул, , 12:45 — REGNUM 25% взрослых граждан Южной Кореи считают президента страны — Мун Чжэ Ина — человеком 2018 года: это наивысший показатель среди остальных претендентов. Таковы результаты исследования, проведённого социологической службой Realmeter, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Примечательно, что на данный момент политику Мун Чжэ Ина поддерживает менее половины населения, однако южнокорейцы высоко оценили его усилия по налаживанию отношений с КНДР: в 2018 году президент трижды встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Среди лидеров также оказались президент США Дональд Трамп (5,6%), усилиями которого, по мнению опрошенных, была нормализована ситуация на Корейском полуострове, и Ким Чен Ын (4,5%). Лидер КНДР в 2018 году стал довольно популярен в Южной Корее благодаря его миролюбивой риторике и открытости.