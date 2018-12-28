Красный Крест КНДР: из-за санкций ООН в стране наступил гуманитарный кризис

Пхеньян, , 12:30 — REGNUM Красный Крест Северной Кореи сообщил о чрезвычайной гуманитарной ситуации в стране из-за санкций, введённых Советом Безопасности ООН в 2017 году. Медицинские учреждения в КНДР испытывают острую нехватку лекарств и не могут оказывать помощь заболевшим; отечественные предприятия не способны удовлетворить спрос, а импорт медикаментов фактически невозможен.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, особенно остро ощущается дефицит препаратов для вакцинации, противовирусных средств, оборудования для проведения анализов, специальной медицинской одежды и жидкостей для стерилизации. Это уже привело к вспышке заболеваний гриппом, ОРВИ и простудой в 2018 году. Ранее сообщалось, что Южная Корея в начале 2019 года поставит в КНДР партию вакцин «Тамифлю» и медикаментов для предотвращения эпидемии болезней.

Несмотря на то, что резолюции ООН напрямую не ограничивают поставки медицинских препаратов в Северную Корею и не запрещают оказание гуманитарной помощи, иностранные предприятия отказываются от любых форм сотрудничества с КНДР из-за опасений нарушить санкции.