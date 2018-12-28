Левин: государство сделало первый шаг в защите журналистов

Москва, , 11:57 — REGNUM В Госдуме приветствовали подписание президентом РФ Владимиром Путиным закона о защите журналистов, работающих в горячих точках, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря.

«Мы не можем предусмотреть все риски и опасности, но важно, что государство на законодательном уровне сделало первый шаг в решении проблемы защиты сотрудников СМИ, обеспечивающих право наших сограждан на свободный доступ к информации», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Отметим, что документ подразумевает защиту журналистов, осуществляющих профессиональную деятельность «на территории РФ, на которой введено военное положение, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и на территории (объекте) проведения контртеррористической операции, определенных, согласно законодательству РФ, в иностранном государстве, определенном правительством РФ, которое находится в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта». Вводится система страхования сотрудников СМИ.

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