Роспотребнадзор предостерёг от алкогольных излишеств на Новый год

Москва, , 11:54 — REGNUM В новогоднюю ночь самым лучшим решением было бы полностью отказаться от употребления алкоголя. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Минздрав посоветовал, какой алкоголь предпочесть в новогоднюю ночь

Однако, по её словам, такой вариант мало реализуем, и далеко не у всех хватит характера, чтобы убрать горячительные напитки с праздничного стола. Попова отметила, что за последние годы тяжёлых пищевых отравлений не регистрируется, а вот отравления алкоголем остаются большой проблемой.

«Не в том смысле, что он некачественный, а в том, что его бывает выпито излишне много», — приводит Интерфакс слова галвы Роспотребнадзора.

Также Анна Попова посоветовала «не допустить нарушения пищевого поведения» в новогодние праздники, особенно детям, в частности, воздержаться от употребления салатов на следующий день, так как это может быть опасно.

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Как сообщало ИА REGNUM, похожие советы гражданам России дали и медики. Они отметили, что самый простой способ избежать похмелья после застолья в новогодние праздники — это вообще исключить алкоголь, заменив его на газированные и негазированные напитки, в том числе домашнего приготовления.

При этом, согласно исследованиям, в преддверии приближающихся праздников продажи алкоголя в России выросли на 34%. Так, почти в 2,6 раза по сравнению с ноябрём выросли продажи шампанского, на 60% — вермута, на 56% — ликеров, на 50% — коньяка. А вот текила, джин и пиво, напротив, показали отрицательную динамику. За две недели декабря их продажи упали на 37%, 15% и 16%.

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