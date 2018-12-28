МОТ запустила приложение для поиска работы в Эфиопии

Аддис-Абеба, , 22:11 — REGNUM Международная организация труда (МОТ) совместно с репатриированным IT-разработчиком Мамилем Масреша разработала и запустила на территории Эфиопии мобильное приложение «Sira» («работа» — амхарский язык) для поиска работы. Целью «Sira» является устранение барьеров между соискателями работы и работодателями с упором на профессии с низким и средним уровнем квалификации. Это приложение поможет возвращающимся в страну гражданам Эфиопии получить доступ к достойной работе. Приложение было разработано на амхарском и английском языках. Об этом сообщил 27 декабря эфиопский новостной ресурс ENA.

Генеральный директор проекта «Sira» Мамиль Масреша, у которого были большие трудности с поиском работы на родине по возвращении из-за границы, разработал приложение, чтобы облегчить трудности с поиском работы для других репатриированных соотечественников. Г-н Масреша заявил, что приложение «Sira» является удобным для пользователя и, прежде всего, снижает затраты времени и устраняет ненужное участие посредников благодаря конкретному соответствию вакансии по набору параметров, например, местоположению, названию должности и уровню образования.

По словам главного технического консультанта отделения МОТ в Эфиопии Аиды Авель, несмотря на то, что социальная поддержка была оказана более чем 18 000 репатриированным эфиопам, это приложение позволит решить серьезную проблему с поиском работы.

«Мы уверены, что это приложение поможет устранить разрыв в спросе и предложении на рынке труда для работников с низкой и средней квалификацией, сократит стоимость найма и позволит вернувшимся на родину эфиопам искать те возможности трудоустройства, которые им больше всего подходят», — отметила г-жа Авель.