Какие исторические здания могут быть утрачены в Москве в 2019 году?

Москва, , 12:28 — REGNUM В 2019 году Москва может лишиться нескольких ценных исторических строений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил координатор общественного движения Архнадзор Андрей Новичков. Основное здание, по которому сейчас ведётся борьба, — это доходный дом Черникова во 2-м Неопалимовском переулке. Один раз ему уже было отказано в постановке под государственную охрану.

«Мы добились того, чтобы статус пересмотрели. Дом без существенных изменений: полностью сохраняется внутренняя историческая планировка. Снаружи никак не искажен, и все эксперты говорят, что он заслуживает сохранения и присвоения звания объекта культурного наследия», — подчеркнул градозащитник.

Так, в апреле 2018 года Архитектурный совет города Москвы одобрил строительство шестиэтажного дома, предусматривающий полный снос доходного дома. Работы должны были начаться осенью, но благодаря активному протесту жителей и выступлению депутатского корпуса района Хамовники, департамент культурного наследия столицы согласился рассмотреть дополнительные доводы в пользу сохранения здания.

Следующие объекты, находящийся в зоне риска, — исторический квартал доходных домов Сушкиных и Маттейсена XIX века в Георгиевском переулке. Ранее им также было отказано в охранном статусе, так как одно из зданий имеет инвестиционный проект, воплощаемый совместно с правительством Москвы.

«Планируется возвести многофункциональный комплекс, для этого сносятся 2−3 этажные домики городской усадьбы. Срок реализации продлен до 2022 года», — сообщил Новичков.

Ещё один объект, на месте которого в настоящий момент идёт активная разработка проекта строительства — дом купца И.Я. Фокина архитектора Э.Р. Нирнзее в центре столицы. В 2018 году застройщик заново подал документы на получение разрешительных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Москве было снесено 21 историческое здание. Некоторые из объектов были снесены незаконно, другие работы провели с молчаливого согласия властей. В частности, был снесён исторический квартал на Софийской набережной, дом из ансамбля городской усадьбы Шибаевых на Новой Басманной и дом притчи церкви Косьмы и Домиана на 2-м Котельническом переулке. Для сравнения, в 2017 году департамент культурного наследия столицы одобрил уничтожение 15 исторически ценных строений.

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