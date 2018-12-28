Центр Москвы перекрыли из-за новогодних празднований

Москва, , 11:30 — REGNUM В центре Москвы с 28 декабря введено ограничение, сообщили в пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

С 28 декабря будет занято по одной полосе в обоих направлениях на Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд, одна полос по улице Охотный ряд, улице Моховой от Большой Никитской улицы до Тверской улицы.

«В связи с подготовительными работами возможно локальное затруднение движения, в связи с этим рекомендуем строить маршрут заранее, желательно не через центр города, если в этом нет необходимости», — отметили в ЦОДД.

С 29 декабря по 3 января полностью перекроют движение по Тверской улице от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд, улице Охотный ряд, улицы Моховой от улицы Воздвиженка до Тверской улицы, Театральному проезду от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка. Кроме того, перекроют некоторые прилегающие улицы и переулки.

С 30 декабря по 3 января будет полностью закрыто движение по улицам Варварка, Ильинка, Большому и Малому Черкасским переулкам.

С 31 декабря по 2 января полностью перекроют движение по улице Петровка от Театрального проезда до Дмитровского переулка, Театральный проезд от Петровки до Рождественки, улицу Неглинную от Петровского бульвара до Рахмановского переулка, Крапивенский переулок, Рахмановский переулок и улицу Петровские линии.