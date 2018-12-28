В Казахстане кардиоцентр подал в суд на фармацевтическую компанию

Чимкент, Казахстан, , 11:31 — REGNUM Кардиологический центр Чимкента подал иск на фармацевтическую компанию ТОО «Мерусар и К», отказавшись от кардиохирургического набора для экстренного шунтирования. Об этом заявил директор фармацевтической компании Марат Маханов, сообщает 28 декабря издание Informburo.

Директор компании сказал, что соглашение было подписано 1 октября, а срок поставки обозначен до 31 декабря. Однако кардиоцентр затребовал первую партию уже 5 октября.

По данным фармацевтической компании, поставщик отправил первую партию из запасов на складе. Заказчик был неудовлетворён качеством поставки и подал иск в суд.

Главный врач чимкентского кардиологического центра Спандияр Бекжигитов заявил, что компания должна была поставить продукцию в сентябре, а то, что было отправлено позднее, не соответствовало технической спецификации. Он добавил, что из-за сбоя в поставках увеличилась смертность.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре остаток неиспользованных лекарственных средств и изделий медицинского назначения на балансе единого дистрибьютора Казахстана «СК-Формация» составил 21,9 млрд тенге ($60 млн по курсу на 23 ноября).

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