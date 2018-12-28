Мэр Красноярска Сергей Ерёмин вручил награды лучшим волонтёрам безопасности

Красноярск, , 11:25 — REGNUM В администрации Красноярска состоялось награждение помощников полицейских — волонтёров безопасности. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в торжественном мероприятии приняли участие глава Красноярска Сергей Ерёмин и начальник МУ МВД России «Красноярское» полковник полиции Геннадий Березин.

Уникальная возможность работать в тесной связке с сотрудниками полиции выпала студентам психологического и социального факультетов Сибирского федерального университета и Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. Почти сто добровольцев прошли специальное обучение по программе «Использование метода профайлинга при обеспечении безопасности проведения массовых спортивных и зрелищных мероприятий».

В течение года ребята участвовали в охране общественного порядка на праздничных мероприятиях, посвящённых 400-летию Красноярска, форуме ФИСУ-2019. Помогали городу бороться с вандалами и незаконным алкоголем.

Самые активные волонтёры-профайлеры получили из рук главы города благодарственные письма. Обращаясь к ребятам, мэр Сергей Ерёмин отметил: «Вы — наши волонтёры с «изюминкой», юная опора безопасности. Рад, что сотрудники полиции вырастили таких надёжных агентов по охране общественного порядка. Лично наблюдал, как вы мягким, но въедливым взглядом «сканировали» поведение людей на массовых городских мероприятиях. Знайте, что вы не просто наравне с профессионалами несёте государственную миссию по обеспечению безопасности миллионного Красноярска, но и нарабатываете для себя важные компетенции. Благодарю за неравнодушие и крайне непростую, ответственную работу!».