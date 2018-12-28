200 млн рублей задолженности по зарплате погашено в Приморье за 2018 год

Владивосток, , 11:24 — REGNUM В Приморском крае за 2018 года за допущенные нарушения в сфере трудового законодательства к дисциплинарной ответственности были привлечены 447 человек, ещё 393 лица — к административной ответственности. Такие цифры были озвучены на заседание межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения трудового законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 28 декабря.

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В ходе проведения плановых и внеплановых проверок в истекшем периоде 2018 года надзорными органами во Владивостоке было выявлено более 3,5 тыс. нарушений в сфере соблюдения трудового законодательства, в интересах работников принято порядка 2,5 тыс. актов прокурорского реагирования.

Кроме того, были восстановлены нарушенные права работников ряда предприятий на оплату труда в размере свыше 200 млн рублей.

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В ведомстве отметили, что в уходящем году на территории края имелась тенденция к снижению задолженности по заработной плате.

Добавим, что, по данным Ростата, в Приморском крае сохраняется самая высокая задолженность по заработной плате в России. На 1 декабря 2018 года долги работодателей перед сотрудниками составляли 396,2 млн рублей.

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