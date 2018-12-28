Путин подписал закон о защите журналистов в «горячих точках»

Москва, , 11:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий меры защиты для журналистов, которые работают в районах боевых действий и вооруженных конфликтов, соответствующий документ опубликован 28 декабря на официальном портале правовой информации.

Так, документ обязывает редакцию выплатить единовременную компенсацию при причинении вреда жизни или здоровью работающего в особых условиях сотрудника (в случае смерти или гибели) — в размере не менее 2 млн рублей.

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В случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату профессиональной трудоспособности более чем на 90%, — в размере не менее 1 млн рублей; в случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату профессиональной трудоспособности менее чем на 90%, — в размере не менее 100 тыс. рублей за каждые 10% степени утраты профессиональной трудоспособности.

Кроме того, закон обязывает редакцию получать письменное согласие сотрудника на выполнение поручения в особых условиях, а также обучать своих сотрудников, оказывающих содействие при выполнении поручения в особых условиях, мерам безопасности.

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