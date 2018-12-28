В эфиопском штате Оромо задержаны 79 чиновников по делу о коррупции

Аддис-Абеба, , 13:28 — REGNUM Комиссия по борьбе с коррупцией при региональной администрации штата Оромо сообщает, что 79 чиновников были арестованы за их предполагаемую причастность к массовым растратам и коррупционную деятельность в регионе, которые привели к потере казной Эфиопии более трех млн долларов за последний месяц. Об этом сообщило 27 декабря эфиопское информационное агентство Ethiopian Satellite.

В число задержанных входят, в частности, руководители и управляющие региональных фондов сбережений и займов, отделов закупок, управления автомобильных дорог и бюро городского развития. Задержан также и мэр города Гелан — Бахыру Текле.

По данным федеральной полиции, подозреваемые проводили незаконные платежи и закупки, а также вступали в сговор с другими лицами для кражи государственных денег.

Арестованными являются представители Кредитно-сберегательной ассоциации Оромия, Агентства по закупкам и распоряжению имуществом Оромии, дорожного управления региона, чиновники городских администраций городов Гелан и Шашемене и зоны Джимма. Также были задержаны глава Индустриального парка Боле Леми и бывший мэр города Шашемене.

По словам представителя полиции штата Оромо, полицейские силы региона провели аресты после расследования, проведенного девятью отделениями Комиссии по борьбе с коррупцией Оромии по всему региону. Расследование было разделено на 10 различных дел, связанных с необоснованной закупкой за последний год ценных предметов общей стоимостью 71 млн долларов.