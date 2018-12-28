Пошаговая стратегия от Nintendo попала в Книгу рекордов Гиннеса

Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Игра Fire Emblem: Awakening компании Nintendo, представляющая собой пошаговую стратегию, смогла попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Это обнаружил один из пользователей форума Reddit.

Она оказалась самой популярной игрой подобного жанра на портативных игровых платформах. Выполненная в стиле аниме, она рассказывает о потерявшем память воине, который, решая задачи государственной важности, сражается с различной нежитью и странным противником из его прошлого.

Читайте также: Компания Valve опубликовала рейтинг самых продаваемых игр 2018 года

Напомним, Fire Emblem: Awakening вышла в Японии на портативной консоли Nintendo 3DS в 2012 году. Релиз локализованной версии в США состоялся в 2013 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель Death Stranding сделал намек на дату релиза игры