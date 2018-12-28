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В 2019 году в столице Македонии Скопье откроется албанский театр

Общество

Министр культуры республики Македония, этнический албанец, сообщил о том, что в ближайшее время в Македонии откроются два албанских театра

Скопье, 28 декабря 2018, 12:13 — REGNUM  Министр культуры Македонии этнический албанец Асаф Адеми, занимающий свою должность чуть более полугода, провел большую пресс-конференцию, на которой рассказал о проектах, реализованных министерством культуры в 2018 году.

В нынешнем году в рамках конкурсов «Новая культурная волна» и «Новые европейцы» было поддержано более двух тысяч проектов.

Как передает албанское новостное агентство «Телеграфи», летом будущего года планируется завершение работ по оформлению фасада будущего албанского театра в столице страны Скопье, однако точная дата открытия театра остается неизвестной. Также началось строительство албанского театра в другом македонском городе, Тетова.

Напомним, албанское население в Македонии составляет более полумиллиона человек, или примерно четверть населения страны (25,17%).

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Зарубежная хроника
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