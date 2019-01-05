В Госдуме видят коррупцию в строительстве апартаментов

Москва, , 03:07 — REGNUM В Госдуме призывают застройщиков перестать обманывать граждан при продаже апартаментов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Статус апартаментов определен как нежилые объекты, однако застройщики обманывают граждан, обещая их перевод в жилые помещения и строительство социальной инфраструктуры.

«Правовой статус их определен. Это нежилые объекты. Мы с вами обращались в правительство с тем, чтобы прекратить вот это безобразие, эту коррупционную схему, когда приходят, согласовывают многоквартирный дом якобы, да, а потом строят апартаменты. Ну, замечательно, тогда не нужно никаких согласований для нежилого объекта, которые подлежат проекту по многоквартирным жилым домам», — возмущена глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»).

Она предлагает наказывать застройщиков.

«Давайте прекратим обманывать граждан и надо вот коммерческим организациям, которые этим занимаются, а мы это проверили, когда говорят: покупайте у нас апартаменты, мы вам гарантируем, мы переведем, мы вам дадим постоянную прописку», — говорит она.

«Социальная нагрузка на объекты генпланом не предусмотрена, понимаете, то есть это жульничество, это мошенничество», — полагает депутат.