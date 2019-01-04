Госдума в весеннюю сессию предложит решение утилизации лампочек и батареек

Москва, , 03:15 — REGNUM «Мусорная» реформа не решила проблемы обращения с отходами I и II класса опасности, Госдуме в весеннюю сессию предстоит предложить свое решение. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«По-прежнему острой темой остается вопрос обращения с отходами первого и второго класса опасности, это самые опасные виды отходов — щелочи, кислоты, использованные аккумуляторы, лампы», — сказал Неверов.

Он обратил внимание, что такие опасные для экологии предметы просто выбрасываются.

«Все это сегодня валяется в наших лесах, в оврагах, на полигоны их вести нельзя по закону, их надо вести на обезвреживание, на утилизацию, но платить за это никто сегодня не хочет», — констатировал он.

Госдума в весеннюю сессию будет обсуждать вопрос утилизации таких отходов.

«Нет никакой системы учета этих опасных отходов и нам в весеннюю сессию необходимо прийти к разрешению этого вопроса и найти ответ, как это сделать, чтобы наши леса и овраги не заваливались этой опасной продукцией, которая сегодня очень серьезно загрязняет нашу землю», — заявил Неверов.