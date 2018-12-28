В Танзании требуют расследования действий полиции против покупателей кешью

Тундума, Танзания, , 11:01 — REGNUM Производители кешью из провинции Тундуру области Рувума попросили правительство о создании комиссии по расследованию нарушений, произошедших в ходе операции по задержанию нелегальных покупателей кешью, которые для покупки использовали неофициальную систему известную по названием «кангомба». Об этом сообщает газета Nipashe.

Жители деревень Мсинджи и Лигома сообщили об этом журналистам, когда те посетили провинцию после жалоб на неправомерные действия полиции в ходе операции.

Жители сообщили об избиениях, конфискации денежных средств и продуктов питания и унижениях со стороны полиции.

Несмотря на то, что государство пытается спасти производителей кешью от несправедливой покупки их урожаев, лица, которым доверили исполнение задачи, злоупотребляют своими полномочиями, сообщают жители деревень.

Председатель комитета по охране безопасности провинции, который также занимает пост главы провинции Тундуру, Джума Хомера, заявил, что средства, изъятые у жителей — те средства, на которые они собирались нелегально купить кешью на основе системы «кангомба».

Главнокомандующий полицией по области Рувума, помощник комиссара (SACP) Гемин Маши заявил, что с жалобами жителей разберётся полиция и гарантирует обеспечение их прав.

Кроме того, Маши призвал всех пострадавших в ходе операции обратиться в полицию, чтобы ускорить расследование.