Создатель Death Stranding сделал намек на дату релиза игры

Токио, , 10:55 — REGNUM Японский геймдизайнер Хидео Кодзима, работающий сейчас над игрой Death Stranding, намекнул на возможную дату её выхода. Об этом 27 декабря сообщил портал AltChar.

https://twitter.com/altchargames/status/1078230488433729536

В интервью журналистам Кодзима, когда его спросили, выйдет ли игра в 2019 году, сказал, что фанатам стоит с нетерпением ждать выхода игры. По мнению автора заметки, это может означать, что, во-первых, релиз действительно состоится в 2019 году, а во-вторых, игра может выйти уже через несколько месяцев.

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Напомним, Death Stranding является первым самостоятельным проектом Хидео Кодзима после его ухода из Konami. Прототипом для главного героя игры стал актер Норман Ридус, сыгравший в сериале «Ходячие мертвецы» Дэрила Диксона.

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