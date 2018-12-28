На Урале в 2019 году вновь запретят гонки на ледовом автодроме Балтыма

Верхняя Пышма, Свердловская область, , 10:58 — REGNUM В Свердловской области региональное минприроды предупреждает владельцев автомобилей и иного транспорта о запрете выезда в зимний период на лёд озера Балтым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Заявление было сделано после того, как стало известно о намерениях загородного клуба «Лесная сказка» провести в начале 2019 года ледовые авторалли на озере Балтым.

«Во избежание нарушений загородному клубу «Лесная сказка», который был организатором автогонок по льду озера Балтым в январе 2018 года, министерство природных ресурсов и экологии области вынесло предостережение о недопустимости их повторения зимой 2019 года. Организация предупреждена, что это прямое нарушение постановления правительства Свердловской области «Об утверждении положения о памятнике природы областного значения «Озеро Балтым» с окружающими его лесами». В вопросе недопущения автогонок по льду уникального озера нас поддерживают правоохранительные органы, органы прокуратуры и общественность», — сообщила заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова.

Отметим, что на сайте «Лесной сказки» действительно предлагается испытать «ледовый драйв» на открывающемся ледовом автодроме «iGi MAX».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года вокруг гонок на ледовом автодроме Балтыма разразился скандал. Перед началом соревнований по авторалли 21 января на место их проведения прибыли чиновники Верхней Пышмы в сопровождении группы казаков. Они потребовали от организаторов отменить гонки.

Однако после продолжительного диалога чиновники и их группа поддержки были вынуждены покинуть побережье озера, а соревнования, в которых приняли участие порядка 150 гонщиков, состоялись.

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Тем не менее, впоследствии были отменены ежегодные соревнования по автоспорту «EXTREME ICE 2018» и «ICE DRIFT 2018» запланированные на 25 февраля и 11 марта. На имя организаторов поступило уведомление от регионального Минприроды о недопустимости проведения ледовых автогонок. Во избежание конфликтов организаторы оповестили участников об отмене соревнований и начали отстаивать право на проведение автогонок в судебном порядке.

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