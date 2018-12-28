Стало известно «новогоднее» меню экипажа МКС

Москва, , 10:52 — REGNUM В состав новогоднего меню экипажа Международной космической станции (МКС) войдут свежие фрукты и черная икра. Об этом сообщил заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП) Александр Агуреев.

По словам ученого, новый экипаж МКС захватил с собой на борт станции три килограмма мандаринов, хотя обычно этот вид цитрусовых в космос не доставляется. Также на борт были доставлены четыре килограмма яблок и три килограмма грейпфрутов.

«В соответствии с пожеланиями экипажа с набором поставляются 10 банок по 30 грамм икры паюсной осетровых рыб», — цитирует словам Агуреева РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря новый экипаж МКС (Олег Кононенко (Россия), Давид Сан-Жак (Канада) и Энн Шарлотт Макклейн (США) перешел на борт Международной космической станции.

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