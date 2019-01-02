Жителей России призывают собирать дикоросы

Москва, , 02:39 — REGNUM В Госдуме настаивают на использовании такого ресурса, как дикоросы, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас, по оценкам Федерального агентства лесного хозяйства, только эксплуатационных запасов 7,5 млн тонн. Но при этом используется по разным видам от 1,5% до 5%. Это колоссальный ресурс, который всегда пользовался спросом, который всегда давал возможность заработка и дополнительных каких-то возможностей нашим гражданам, но который, к сожалению, вот по такому стечению обстоятельств, что был не предусмотрен этот вопрос в новой редакции Лесного кодекса, по факту мы загубили целую отрасль», — заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

Госдума приняла закон, направленный на развитие заготовительных контор.

Парламентарий обрати внимание на то, что в Налоговом кодексе до сих пор действует статья, где четко прописано: доход от сбора и реализации дикоросов налогом с частных лиц не облагается.

«Мы предлагаем, во-первых, что закупка у граждан дикорастущих растений, так называемых дикоросов, (стала) возможна в соответствии с законом о потребкооперации. Это как раз закон и форма, которая позволяет на сегодняшний день работать с населением и таким образом при этом, не заставляя граждан оформляться в виде индивидуальных предпринимателей или самозанятых, да, то есть эта закупка, она возможна и люди получают возможность такого дополнительно заработка», — сказал Николаев.