В Госдуме настаивают на продлении программы маткапитала

Москва, , 00:20 — REGNUM В Госдуме намерены добиваться продления действия программы материнского капитала. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила глава комитета Госдумы по делам семьи Тамара Плетнева (КПРФ).

«Материнский капитал — это идея правительства, лично правительства. И идея была хорошая очень и есть хорошая. Единственное, что мы добились с вами вместе, — это продления материнского капитала пока до 2021 года, дальше будем снова говорить об этом же, потому что эту идею поддерживают наши мамы и наши семьи», — заявила Плетнева.

Программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. В 2019 году размер маткапитала индексироваться не будет, он составит 453 026 рублей, в 2020 году его размер вырастет до 470 241 рубля, к 2021 году — до 489 тыс. рублей.