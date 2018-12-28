В Екатеринбурге снова потребовали оплатить проезд собаки-поводыря

Екатеринбург, , 10:47 — REGNUM Незрячий житель Екатеринбурга Ринат Шайдуллин снова столкнулся с требованием кондуктора оплатить проезд собаки-поводыря в общественном транспорте. Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишет «Накануне.Ru», очередной инцидент произошёл в маршруте №083. Примечательно, что в ней гражданин возвращался с собрания в пассажирском автопредприятии «Город», сотрудникам которого рассказывал об особенностях собаки-поводыря и о том, что брать деньги за её проезд незаконно.

В мэрии Екатеринбурга пообещали поработать и с этим перевозчиком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первый раз у незрячего екатеринбуржца плату за проезд потребовали 20 декабря в автобусе маршрута №27. Более того, ему не позволили выйти на своей остановке. Под конец кондуктор заявила, что он и так «наказан Богом». Случай вызвал широкий общественный резонанс.