Пятница, 28 Декабря 2018 года
10:51:50 МСК

В Екатеринбурге снова потребовали оплатить проезд собаки-поводыря

Общество

Чиновники обещают провести с перевозчиком работу

Екатеринбург, 28 декабря 2018, 10:47 — REGNUM  Незрячий житель Екатеринбурга Ринат Шайдуллин снова столкнулся с требованием кондуктора оплатить проезд собаки-поводыря в общественном транспорте. Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишет «Накануне.Ru», очередной инцидент произошёл в маршруте №083. Примечательно, что в ней гражданин возвращался с собрания в пассажирском автопредприятии «Город», сотрудникам которого рассказывал об особенностях собаки-поводыря и о том, что брать деньги за её проезд незаконно.

В мэрии Екатеринбурга пообещали поработать и с этим перевозчиком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первый раз у незрячего екатеринбуржца плату за проезд потребовали 20 декабря в автобусе маршрута №27. Более того, ему не позволили выйти на своей остановке. Под конец кондуктор заявила, что он и так «наказан Богом». Случай вызвал широкий общественный резонанс.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в общественном транспорте
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить