Мавзолей Ленина закроют для посещения 1 января

Москва, , 10:46 — REGNUM В Москве Мавзолей Владимира Ленина и некрополь у Кремлевской стены 1 января 2019 года будут закрыты для посещения, об этом 28 декабря сообщили в центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

«1 января 2019 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Мавзолей представляет собой памятник-усыпальницу, где с 1924 года покоится тело основателя Советского государства Владимира Ленина. Каменный мавзолей, находящийся сегодня на Красной площади, был построен к октябрю 1930 года.

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