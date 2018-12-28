На Сахалине бушует циклон, паромная переправа Ванино – Холмск закрыта

Южно-Сахалинск, , 10:46 — REGNUM В Сахалинской области из-за бушующей на побережье непогоды с утра 28 декабря на участке автодороги Огоньки — Невельск было ограничено движение для всех видов автотранспорта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, ограничения действовали и на участке автодороги Ильинское — Шахтерск.

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Также было приостановлено междугороднее автобусное сообщение по маршрутам Южно-Сахалинск — Холмск, Южно-Сахалинск — Анива, Южно-Сахалинск — Невельск и в обратном направлении.

«Для обеспечения безопасности на закрытых участке трассы задействованы четыре поста ГИБДД, организованы три пункта обогрева», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

В настоящее время движение на участке автодороги Огоньки — Невельск открыто. Проезд по всем дорогам осуществляется без ограничений. Однако паромная переправа Ванино — Холмск пока остаётся закрытой.

«Все объекты жизнеобеспечения Сахалинской области работают в штатном режиме», — добавили в пресс-службе МЧС.

Добавим, что, по информации Сахалинского управления Росгидромета, 29 декабря на территории Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского и Поронайского районов прогнозируется снег (3−6 мм), ветер 15−20 м/с, на побережьях ветер 22−27 м/с, метель. На территории Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Углегорского, Макаровского и Долинского районов прогнозируется ветер 12−17 м/с, на побережьях ветер 20−25 м/с, слабая метель. На территории Северо-Курильского, Южно-Курильского и Курильского районов ожидаются осадки и ураганный ветер до 33−38 м/с.

В МЧС отметили, что для ликвидации возможных последствий непогоды к реагированию готовы более 1,4 тыс. человек и 442 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на Сахалине продолжаются восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных снежным циклоном. Без света остаются семь населённых пунктов — сёла Усково, Краснополье, Ударное, Яблочное, Пятиречье и Правда и город Углегорск.

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