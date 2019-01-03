В Госдуме предложили альтернативу техосмотру

Москва, , 04:16 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предлагает альтернативу техосмотру, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Нельзя усовершенствовать глупость. Ее можно только усугубить. Сначала придумали диагностические карты, сейчас рассчитывают с помощью видеофиксации пресечь их массовую выдачу без фактического техосмотра», — заявил Миронов.

Депутат Госдумы предлагает уточнить установленный Правилами дорожного движения (ПДД) перечень неисправностей, при которых эксплуатация ТС запрещена, и значительно усилить административную ответственность за подобные нарушения.

«Тогда водители будут понимать, что их безответственность обойдется куда дороже того же ремонта», — отметил он.

Сейчас техосмотр имеет весьма отдаленное отношение к вопросам безопасности движения. В качестве подтверждения он приводит данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, согласно которым за первые девять месяцев 2018 года, среди ДТП доля происшествий по причине технических неисправностей транспортных средств составила всего 3,8%. При этом более трети аварий (37,1%) связаны с состоянием улично-дорожной сети.