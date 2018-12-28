Граждане РФ встречают новый 2019 год умеренно оптимистично

Москва, , 10:41 — REGNUM В мире оптимистично смотрят в наступающий 2019 год 39% граждан, пессимистично — 24% опрошенных. Жители России встречают новый 2109 год умеренно оптимистично. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

При этом пессимистов (26%) оказалось больше, чем оптимистов (23%). Стоит отметить, что в 2015 году с хорошим настроением в будущий год смотрели 54% опрошенных.

Никаких изменений или перемен в новом году не ждут большинство жителей России. 42% заявили, что 2019 год будет таким же как и 2018-й.

Кого будут поздравлять жители России на Новый год — опрос

Опрос проведен в декабре 2018 года ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International в 50 странах мира, в том числе в России.

Читайте также: 45% граждан РФ не смогли назвать главное событие 2018 года

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России планируют встретить Новый год дома в кругу семьи или на даче. В ходе опроса об этом сказали 68% граждан (в 2015 году — 64%).

На эту тему: Большинство жителей России встретят Новый год дома