Депутат Госдумы: Отсутствие рекламы пива ставит под угрозу чемпионаты

Москва, , 01:03 — REGNUM Без рекламы пива проведение главных спортивных соревнований практически невозможно. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Александр Горелкин («Единая Россия»).

«Реклама партнёров спортивных федераций — это обязательное условие сегодня проведения главных спортивных соревнований и, как известно, пивоваренные компании — это крупнейшие партнеры федераций. Сегодня без их поддержки профессиональный спорт практически невозможен», — заявил Горелкин.

Например, чтобы провести Чемпионат мира по футболу в России, в стране разрешили рекламу пива в телевизионных и радиотрансляциях. В Госдуме планируют отменить действующее ограничение по сроку на рекламу пива.

«Это разрешение действует с 22 июля 2014 года по 1 января 2019 года. В дальнейшем мы предлагаем отменить ограничение по сроку как избыточное», — отметил парламентарий.

Впереди у России один из этапов Гран-при «Формулы-1» и Чемпионат мира по хоккею с шайбой.

«В обоих случаях генеральные партнёры — это пивоваренные компании. Нужно чётко понимать: если сегодня мы не примем этот законопроект, эти события рискуют не состояться в России», — заявил Горелкин.

При этом он обратил внимание на, то потребление алкоголя в стране стабильно снижается уже много лет, вне зависимости: есть реклама алкогольной продукции или ее нет.

«И это глубинная тенденция, которую отмечают эксперты Всемирной организации здравоохранения, она связана, например, с изменением отношения наших граждан к своему здоровью, с грамотной политикой по ограничению продаж алкогольной продукции по месту, по времени продажи, по возрасту покупателя», — говорит он.