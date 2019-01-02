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Пенсионная реформа будет годами негативно сказываться на России — Миронов

Общество

Увеличение пенсионного возраста будет плавным

Москва, 2 января 2019, 04:20 — REGNUM  Пенсионная реформа еще долго будет негативно сказываться на гражданах. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Я говорю о так называемой пенсионной реформе. К сожалению, вот это наше решение еще долгие годы будет негативно сказываться на всей социально-экономической ситуации в нашей стране, и я бы даже сказал социально-политической ситуации», — сказал Миронов.

Реализация закона началась с 1 декабря, отметил депутат Госдумы.

«И конечно же, мы все негативные последствия будем видеть, и видеть неоднократно», — указал он.

Госдума приняла закон о пенсионной реформе, инициатива предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста. Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст: 65 — для мужчин и 60 лет — для женщин. Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается длительный переходный период — с 2019 года по 2028 год для мужчин и женщин, который продлится 10 лет.

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Пенсионная реформа
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