Пенсионная реформа будет годами негативно сказываться на России — Миронов

Москва, , 04:20 — REGNUM Пенсионная реформа еще долго будет негативно сказываться на гражданах. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Я говорю о так называемой пенсионной реформе. К сожалению, вот это наше решение еще долгие годы будет негативно сказываться на всей социально-экономической ситуации в нашей стране, и я бы даже сказал социально-политической ситуации», — сказал Миронов.

Реализация закона началась с 1 декабря, отметил депутат Госдумы.

«И конечно же, мы все негативные последствия будем видеть, и видеть неоднократно», — указал он.

Госдума приняла закон о пенсионной реформе, инициатива предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста. Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст: 65 — для мужчин и 60 лет — для женщин. Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается длительный переходный период — с 2019 года по 2028 год для мужчин и женщин, который продлится 10 лет.