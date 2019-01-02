Депутат Госдумы: «мусорная реформа» станет мягкой и пушистой

Москва, , 03:22 — REGNUM Россия не готова к мусорной реформе, новые законы позволяют легализовать все существующие свалки. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Кирилл Черкасов (ЛДПР).

«Это настоящий рождественский подарок тем, кто хочет сделать мусорную реформу мягкой и пушистой, а в отдельных местах даже силиконовую, вплоть до того, что на обращение с отходами не потребуется даже лицензии. Предлагается легализовать существование всех пиратских свалок до 1 января 2023 года», — отметил Черкасов.

«Если вы открыли нелегальный полигон до 1 января 2019 года на сельхозземлях или в населённом пункте, не включили его в государственный реестр, не прошли экологическую экспертизу, отрицаете мониторинг состояния окружающей среды и лимиты на размещение отходов, градостроительные, земельные требования — добро пожаловать, вам просто следует договориться с ответственными чиновниками в регионе или в Минприроды, чтобы войти в волшебный перечень, он, в отличие от того же ГРО, не имеет порядка введения и даже не публикуется, однако позволяет нелегальные свалки… успешно продолжать грязное дело во всех территориях Российской Федерации», — говорит он.

Кроме того, законом предлагается разрешить использование объектов, входящих в перечень без лицензии на обращение с отходами первого и четвёртого класса опасности, «попирая все основы лицензионно-разрешительной системы Российской Федерации», продолжил парламентарий.

«То есть в мусорной реформе не будет действовать целый ряд федеральных законов, включая Уголовный кодекс, который в статье 171 определяет незаконное предпринимательство, как деятельность без лицензии в случае, когда она требуется», — делает вывод Черкасов.

«В случае если регоператор отказался от выполнения своих обязанностей, а это решение можно спровоцировать, мы с вами понимаем, и это будет, то чиновники имеют право, заметьте, без конкурса, без 44-го, без любого другого нанять привычные им муниципальные или областные предприятия, или ещё лучше из соседнего региона, имеющие лицензию, и вообще ничего не реформировать, поскольку теперь будет можно», — заявил парламентарий.