В Госдуме прогнозируют очереди из-за новых правил техосмотра

Москва, , 01:10 — REGNUM В Госдуме предостерегли от очередей при прохождении техосмотра в связи с новыми требованиями, передает ИА REGNUM.

«Что касается физических лиц, которых более 50 млн, надо посмотреть так, чтобы мы не вернулись к 2011 году, к очередям, которые у нас были по пять-семь дней, чтобы пройти технический осмотр», — заявил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия»).

По мнению главы комитета, новый законопроект, принятый в первом чтении, очень много функций отдает общественной организации — Российскому союзу страховщиков, «которая начинают управлять процессами, которые там считают, что должны выполнять эти функции государственные органы исполнительной власти».

"Мы считаем, что Министерство промышленности должно сертифицировать все станции, написать им требование, и дальше гражданин России будет понимать, как проводится техосмотр, потому что мы изучили очень много стран, где техосмотры почти в 50% не проходят», — говорит он.

При этом в комитете Госдумы есть понимание о требованиях к инфраструктуре центров, где проводятся техосмотры.

«Мы понимаем, что у нас более 8 млн грузовых и автобусов, и той техники, которая попадает под городской электрический транспорт, считаем, что на профессиональный транспорт или на транспорт, который занимается коммерцией, (контроль) надо усилить», — заявил Москвичев.

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