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В Росконтроле назвали худшее шампанское

Общество

Стандарт предусматривает тонкий и развитый аромат и гармоничный вкус игристого вина

В Росконтроле назвали худшее шампанское
Иллюстрация: Fansshare.com
Шампанское

Москва, 28 декабря 2018, 10:21 — REGNUM  Образцы семи игристых вин изучили перед Новым годом эксперты Росконтроля. Итоги экспертизы опубликованы 28 декабря на официальном сайте организации. Для анализа выбрали популярные марки: отечественные «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера/ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и французский бренд Moёt & Chandon. Эксперты оценивали 30 параметров качества и безопасности. Ни в одном из образцов на нашли спиртов невиноградного происхождения, кроме того, нигде не была превышена концентрация лимонной кислоты."Советское шампанское» попало в черный список из-за диоксида углерода — его добавляют ради газации, однако по ГОСТу в игристом вине она должна быть естественной.

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Стандарт предусматривает тонкий и развитый аромат и гармоничный вкус шампанского. Этому требованию соответствуют вина Moёt & Chandon и «Новый Светъ», тогда как вкус и запах «Абрау-Дюрсо» эксперты признали более простым.

Какк сообщало ИА REGNUM, ранее игристые вина проверили специалисты Роскачества. Они протестировали продукцию 51 торговой марки и поставили 37 образцам высокую оценку.

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