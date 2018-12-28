Новый аэропорт Пекина постепенно обрастает транспортной инфраструктурой

Пекин, , 10:19 — REGNUM Строительство транспортной сети вокруг нового аэропорта в южном пригороде Пекина подошло к точке, когда авиационный хаб начинает подготовку к тестовой эксплуатации уже в сентябре 2019 года, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

Метро, соединяющее городские районы Пекина с новым Международным аэропортом Дасин, находится на этапе строительства, в то время, как планируется также построить скоростную железнодорожную линию от аэропорта до города Тяньцзиня, который расположен в 120 км к востоку от Пекина.

Первый этап строительства метро общей протяженностью 41,36 км вошел в финальную стадию строительства, по завершению которой будет готово три станции метро. Линия затем будет интегрирована в сеть пекинского метро, а ее испытания начнутся одновременно с тестовой эксплуатацией аэропорта в сентябре 2019 года.

Новый аэропорт расположен в 46 км к югу от центра Пекина и разработан для того, чтобы снять нагрузку с перегруженного Международного Столичного аэропорта Пекина, который расположен в северных пригородах города. Планируемая к строительству железнодорожная линия должна будет сократить время поездки из аэропорта до города Тяньцзиня до 36 минут.

Кроме того, находится на этапе подготовке к строительству еще одна железная дорога, которая свяжет Терминал 3 Международного аэропорта Биньхай в Тяньцзине со скоростной железной дорогой Пекин — Шанхай, одной из самых загруженных железнодорожных линий Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря началась прокладка линий метро до аэропорта Дасин. Аэропорт должен выйти на полную мощность лишь к 2025 году.

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