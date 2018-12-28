Заболеваемость гриппом в России может вырасти в январе – Роспотребнадзор

Москва, , 10:02 — REGNUM Роспортебнадзор предупредил об ожидаемой вспышке простудных заболеваний. Как уточнила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека Анна Попова, рост заболеваемости может прийтись на посленовогодний период.

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«Период подъёма заболеваемости, который, безусловно, будет, но, очевидно, после новогодних праздников, когда все, кто уезжал из страны, привезут нам новые варианты штамма вируса», — приводит Интерфакс слова главы ведомства.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзора, в настоящее время рост заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжается в двух странах Европейского региона. Ещё 26-ти странах регистрируются спорадические случаи заболевания гриппом.

На 51 неделе (с 17 по 23 декабря) в целом на территории России отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ при росте активности циркуляции вирусов гриппа. Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости зарегистрировано в одном субъекте РФ.