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Ректор немецкого католического вуза обвинил Ватикан в гомофобии

Общество

Церкви давно пора стать ближе к обществу и стать открытой для прогресса, считает священник

Франкфурт-на-Майне, Германия, 28 декабря 2018, 09:57 — REGNUM  Папа Римский Франциск считает гомосексуализм причудой, но не все в католической церкви смотрят на это явление скептически. Ректор католического университета Санкт-Георген (Франкфурт-на-Майне, Германия) Ансгар Вухерпфенниг призывает духовенство к прогрессу, передает канал n-tv 28 декабря.

«Даже в консервативной среде уже не понимают, почему церковь не приближается к обществу в поднятых вопросах», — говорит иезуитский отец Вухерпфенниг.

«Однополые отношения в церкви все еще сильное табу, — говорит священник. — Католическая реакция проста, сразу гомофобна. (…) В католической церкви есть геи и лесбиянки, и им не нужно оправдываться, они полноправные и равные члены церкви, хватит».

В 2018 году Ватикан воспрепятствовал службе Вухепфеннига из-за его либеральных высказываний о гомосексуализме. Немецкий священник возмущен тем, что «вопросы истины» решаются «властью».

Папа Римский смотрит на этот вопрос скептически. В одном из недавних интервью он отметил, что гомосексуализм стал модой, и такой менталитет оказал влияние на представителей церкви. Он против того, чтобы гомосексуалисты принимались в семинарии и религиозные ордена.

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Католицизм
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