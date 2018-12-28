Пятница, 28 Декабря 2018 года
10:24:00 МСК

В прокуратуре рассказали о сокращении числа преступлений в Подмосковье

Общество

За 11 месяцев текущего года в Московской области было зарегистрировано 74 тыс. преступлений

Красногорск, 28 декабря 2018, 09:52 — REGNUM  Количество совершенных в Подмосковье преступлений за последние пять лет сократилось на 20%, об этом заявил прокурор Московской области Алексей Захаров.

«За пять лет количество зарегистрированных преступлений сократилось более чем на 20%», — рассказал в интервью ТАСС Захаров.

По его словам, за 11 месяцев текущего года в регионе было зарегистрировано 74 тыс. преступлений, это на 4,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этому число убийств сократилось на 12,4% (338).

Читайте также: Чайка назвал ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что в России сокращается количество преступлений. Так, в 2018 году на 12% было меньше совершено убийств, на 17% сократилось число разбоев и краж транспортных средств.

По его словам, эти факты отмечаются не только в статистике, но и в обывательских разговорах со знакомыми, что на самом деле «идёт реальное сокращение преступности, это означает, что наши граждане находятся в более безопасном состоянии, чем это было несколько лет назад».

Читайте также: Глава МВД РФ отметил устойчивое снижение преступности в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Статистика правонарушений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить