Назарбаев подписал поправки по вопросам контроля за оборотом наркотиков

Астана, , 09:50 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, вносящий поправки в законодательство по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сообщили 27 декабря в пресс-службе главы государства.

Изменения в законодательстве направлены на совершенствование государственного контроля в сфере оборота психоактивных веществ. Закон направлен на обеспечение своевременности принимаемых государством мер по противодействию новым вызовам и угрозам наркопреступности.

Закон также наделяет правительство республики полномочиями по утверждению списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в стране.

Напомним, вышеуказанный законопроект Сенат Парламента Казахстана одобрил 20 декабря. В ходе обсуждения проекта документа председатель Сената Касым-Жомарт Токаев призвал депутатов ужесточить наказание для наркодилеров вплоть до пожизненного заключения.

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