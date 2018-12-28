В Москве 28 декабря ожидается облачная погода и снег

Москва, , 09:27 — REGNUM Сегодня, 28 декабря, в столице России ожидается небольшой снег и гололедица. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Местами гололедица», — говорится в сообщении метеослужбы.

По сведениям синоптиков, днем 28 декабря в Москве температура воздуха составит −10…−8 °С, ветер ожидается западный и юго-западный со скоростью 3−8 м/с. Уровень атмосферного давления составит 746 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» уведомили, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается небольшой снег, температура воздуха опустится до — 7 градусов.

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