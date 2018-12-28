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Екатеринбург и Челябинск связал прямой авиарейс

Общество

Пассажиры провели в воздухе 27 минут

Екатеринбург и Челябинск связал прямой авиарейс
gustavmelin0
Cамолет

Екатеринбург, 28 декабря 2018, 09:19 — REGNUM  В Екатеринбурге вечером 27 декабря приземлился первый за многие годы самолёт из Челябинска. Посадка состоялась в 22:15 по местному времени, сообщили журналистам в аэропорту «Кольцово».

Время в пути составило 27 минут. Маршрут обслуживает авиакомпания «ИжАвиа». Примечательно, что Челябинск — промежуточная точка маршрута. Самолёт «Як-42» летел из Самары.

Как пишут местные СМИ, маршрут планировалось запустить ещё в ноябре. Но тогда билет на рейс между Челябинском и Екатеринбургом купил лишь один человек.

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