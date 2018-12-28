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Собирающихся за границу российских туристов предупредили о болезнях

Общество

Детей до 1,5–2 лет вывозить за пределы климатической зоны не стоит даже летом

Собирающихся за границу российских туристов предупредили о болезнях
Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР
На курорте

Москва, 28 декабря 2018, 09:01 — REGNUM  Перед тем как отправляться в зарубежные туры жителям России следует посоветоваться с врачом, поскольку из-за другого климата выше опасность подхватить экзотическую болезнь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По поводу выезда за рубеж, тем более со сменой климата, лучше советоваться с врачом, а по поводу вывоза детей — с педиатром, особенно если есть какие-то нарушения здоровья», — рассказала в интервью «Интерфаксу» Попова.

Она добавила, что, по мнению педиатров, детей до 1,5−2 лет вывозить за пределы климатической зоны не стоит даже летом.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре предупредили российских туристов о неблагоприятной ситуации по холере в десятках стран мира. Так, отмечается осложнение эпидемиологической ситуации в странах Южной Америки, в том числе в Чили. Здесь было зарегистрировано 43 случая заболевания, 29 из которых зарегистрированы в столице городе Сантьяго.

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