Кадыров сообщил о возвращении 30 детей из Ирака

Грозный, , 09:00 — REGNUM Из Ирака в Россию вернутся 30 детей. Их доставят самолетом 30 декабря на один из подмосковных аэродромов. Большинство детей — уроженцы Дагестана. Их 24 человека. Кроме того, в группе три малыша из Чечни и по одному из Москвы и Пензы. Об этом 28 декабря сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, возвращению российских детей на родину способствовали глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«Это результат титанического работы, проделанной в течение целого года, выполняя поручение президента России Владимира Путина по освобождению и доставке домой российских детей. Эта деятельность не приостанавливалась ни на один день, но любое слово, неосторожный шаг могли повредить делу. Поэтому о деталях не сообщалось», — написал Кадыров на своей странице в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, процесс возвращения российских детей, оказавшихся в зоне военных конфликтов на Ближнем Востоке, начался по инициативе главы Чечни два года назад. Это работу высоко оценил президент РФ. В ходе ежегодной пресс-конференции 20 декабря он заявил, что для возвращения на родину детей создана специальная программа и этот процесс будет продолжен.