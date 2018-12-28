Событием года назвали жители Хабаровского края избрание Сергея Фургала

Хабаровск, , 08:56 — REGNUM Жители Хабаровского края в социальных сетях назвали главным событием года избрание Сергея Фургала на пост губернатора региона. На второе место по значимости хабаровчане поставили перенос столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Но это событие вызывает все больше смешков: одна за другой федеральные структуры заявляют, что не намерены покидать обжитый Хабаровск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Избрание Сергея Фургала губернатором — главное событие 2018 года. Никакое другое не сравнится с ним по значимости! Это настоящий народный выбор. Такого в Хабаровском крае не было очень давно!» — написал житель региона в социальной сети.

Его поддержали другие участники интернет-дискуссии.

«Но ещё большим событием считаю то, что, став губернатором, Фургал сразу начал исполнять свои обещания: аппетиты чиновников умерил, доплаты к пенсиям сократил для наших депутатов, проблемы дольщиков решает, с госдолгом региона разбирается. Хабаровский край отвык давно от такого поведения власти. Молодец!» — написала жительница Хабаровска.

В социальных сетях, в различных телеграм-каналах жители Хабаровского края единодушно признают, что именно избрание нового губернатора стало главным событием года.

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Вторым по значимости событием 2018 года хабаровчане считают перенос административного центра ДФО из Хабаровска во Владивосток. 13 декабря президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Дело было на исходе сложнейших выборов в соседнем Приморье. Хабаровчане решили, что на такой беспрецедентный шаг федеральные власти пошли исключительно ради поддержки Олега Кожемяко, а также для того, чтобы «наказать» Хабаровск, не поддержавший единоросса Вячеслава Шпорта.

Однако в ходе итоговой пресс-конференции 20 декабря 2018 года Владимир Путин сообщил, что на переносе столицы уже три года настаивает дальневосточный полпред Юрий Трутнев. А хабаровчане вспомнили, что впервые об этом заговорил ещё в 2012 году тогдашний первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов.

Однако прошлые инициативы не нашли одобрения. А когда во время предвыборной кампании перенос предложил Олег Кожемяко, а затем поддержал Юрий Трутнев, событие наконец состоялось.

Время идет. И «перенесенная столица» вызывает всё больше смешков и недоумений — федеральные структуры, расквартированные в Хабаровске, одна за другой сообщают, что никуда переезжать не намерены.

Штаб Восточного военного округа сообщил, что не намерен покидать Хабаровск — напротив, будет только расширяться.

Окружной штаб Нацгвардии заявил примерно то же самое — он останется в Хабаровске.

Дальневосточное представительство Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) также заявило о том, что не планирует переносить офис во Владивосток.

Нет никаких сведений о переносе во Владивосток и окружного представительства Генеральной прокуратуры России. Оно работает в штатном режиме в Хабаровске. На смену ветерану прокуратуры Юрию Гулягину пришёл новый руководитель — Игорь Петров.

СК РФ в ДФО вообще будет открывать собственный вуз для подготовки высокопрофессиональных следователей для Дальнего Востока именно в Хабаровске.

Пока достоверно известно лишь о переносе полпредства. На эту тему хабаровчане шутят:

«Полпред и его сотрудники всё равно квартируют в Москве. Смысл переноса неясен».

Как сообщало ИА REGNUM, скандалом года жители Хабаровского края назвали дело «клубничного полпреда» экс-губернатора края Вячеслава Шпорта Константина Белинского. Шпорт стал единственным губернатором в России, который завел себе полпредов в пяти муниципалитетах. Никто не мог понять — чем же занимаются эти полпреды за солидную зарплату. Один из полпредов, Белинский, вызвал гнев хабаровчан, уничтожив своим внедорожником клубничную ферму молодого предпринимателя Ирины Коровиной. В дело вмешался полпред президента Юрий Трутнев. В отношении Белинского возбудили уголовное дело.

На второе место жители региона поставили скандал с колоссальными доплатами к пенсиям краевых депутатов — в 187 тыс. рублей. Надбавки более чем в два раза сократил новый глава региона Сергей Фургал.