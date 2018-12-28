«Работайте, братья!» В Дагестане открыли бюст Герою России

Сергокала, Дагестан, , 08:49 — REGNUM Память Героя России Магомеда Нурбагандова увековечили в Сергокалинском районе Дагестана. Погибшему летом 2016 года сотруднику полиции в селе Сергокала открыли бронзовый бюст, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

В ходе торжественной церемонии заместитель министра внутренних дел Дагестана Ахмед Баталиев отметил, что увековечение памяти Нурбагандова — это в том числе и патриотическое, нравственное воспитание подрастающего поколения молодых сотрудников полиции.

В свою очередь, глава Сергокалинского района Магомед Омаров подчеркнул, что слова Нурбагандова «Работайте, братья!» стали девизом не только для работников правоохранительных органов, но и всех тех, кто работает в любой другой сфере, а также выразил дань уважения его родителям Кумсият и Нурбаганду Нурбагандовым за воспитание сына.

Напомним, лейтенант полиции, сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Магомед Нурбагандов был убит боевиками 10 июля 2016 года, когда вместе с родственниками отдыхал недалеко от села Сергокала.

Позже несколько боевиков силовиками были ликвидированы, двое — задержаны. При осмотре тел уничтоженных бандитов был найден мобильный телефон, на который велась съёмка момента убийства. Так было установлено, что перед убийством Магомеда принуждали призвать своих коллег уйти с работы, но он, наоборот, фразой «Работайте, братья!» призвал сотрудников правопорядка продолжать свою деятельность.

Указом президента России Владимира Путина от 21 сентября 2016 года Магомед Нурбагандов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Награда была вручена родителям погибшего лейтенанта.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что именем Магомеда Нурбагандова были названы улицы в Махачкале (на ней установили и памятник офицеру), в родном селе Сергокала и в Грозном, а также микрорайон в столице Чеченской Республики.

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