В январе астрономы обещают москвичам уникальные явления

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Москва, , 08:41 — REGNUM В январе 2019 года жители Москвы смогут увидеть несколько уникальных астрономических явлений, сообщается на портале мэра Москвы.

Московский планетарий прогнозирует в январе звездный дождь и лунное затмение. Эти астрономические явления москвичи смогут наблюдать в начале 2019 года — 4 и 21 января.

4 января при благоприятной погоде можно будет наблюдать метеорный поток Квадрантиды — до 120 падающих звезд в час.

21 января произойдет первое в 2019 году полное лунное затмение, которое начнется в 06:34 и завершится в 09:51 по московскому времени.

Диск Луны полностью уйдет в тень от Земли в 08:12, такую Луну астрономы называют кровавой. При безоблачно погоде рассмотреть Луну можно будет без специальной оптики.

В Московском планетарии напомнили, что затмения Луны происходят только в полнолуние, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в декабре можно было наблюдать два последних в 2018 году звездопада. Первый красивый метеорный поток можно было увидеть 14 декабря, второй — 22 декабря.

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