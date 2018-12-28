Евгений Ходос: Желаю чиновникам слышать чаяния людей

Красноярск, , 08:52 — REGNUM Председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос поздравляет жителей России с наступающим Новым годом:

«Я желаю всем ставить яркие цели и достигать их. Чиновникам желаю действительно решать задачи, а не заниматься перекладыванием бумаг, слышать чаяния людей и искренне реагировать на них. Бизнесу желаю обратить уже, наконец, внимание на людей и экологию вокруг, сместить вектор внимания с исключительно пиарных проектов на более предметную деятельность, это принесет большие плоды, и вы только выиграете. Не только в угле и алюминии счастье, люди всё-таки гораздо важнее. Жителям нашей страны желаю быть более инициативными, особенно если вы уже смогли позаботиться о себе и своей семье, приложите чуть-чуть усилий на общее благо, и вы удивитесь результатам, которые получите! Желаю здоровья вам и вашим семьям, взаимопонимания, тепла и любви. Улыбайтесь, всё зависит от вас! С новым, 2019, годом!»