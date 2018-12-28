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Звезды и полосы: полет Трампа в Ирак «рассекретил» любитель птиц

Общество

Интернет-пользователи сопоставили случайный снимок самолета с данными авиаперемещений

Звезды и полосы: полет Трампа в Ирак «рассекретил» любитель птиц
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В небе

Лондон, 28 декабря 2018, 08:47 — REGNUM  Белый дом раньше запланированного раскрыл перелет президента США Дональда Трампа в Ирак из-за британского любителя самолетов и птиц. Наблюдательный мужчина «рассекретил» главу США, сообщает The Guardian.

26 декабря Алан Малой гулял возле своего дома в Йоркшире и увидел реактивный самолет. Он снял его на камеру с длиннофокусным объективом и обнаружил, что в небе находился лайнер VC-25 — один из двух модифицированных самолетов Boeing, которыми пользуются американские президенты.

«Я разглядел звезды и полосы, а также большой флаг на хвосте», — рассказал Малой.

Британец, чье хобби — наблюдение за авиацией и птицами, выложил снимок в интернет, где другие пользователи сопоставили его с данными авиаперемещений и сделали вывод, что Трамп отправился на Ближний Восток.

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Администрации главы США пришлось преждевременно раскрыть подробности путешествия Трампа, а его пресс-службе и службе безопасности — столкнуться с хаосом и неразберихой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд и Меланья Трамп прибыли в Ирак с необъявленным визитом. Президент США и его супруга посетили американскую военную базу Айн аль-Асад и встретились с военнослужащими. Трамп в ходе визита заявил, что намерен использовать Ирак как базу для борьбы с террористами в Сирии.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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