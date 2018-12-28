Вашингтон, , 08:32 — REGNUM В ряде штатов США произошло массовое отключение интернета и телефонной связи, сообщает Associated Press.

По данным издания, это произошло в связи с неполадками с сетью телекоммуникационной компании CenturyLink. Клиенты компании стали испытывать проблемы со связью с утра 27 декабря во многих штатах — от Калифорнии до Нью-Йорка. В настоящее время специалисты работают над устранением проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Госдуму РФ был внесен законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры сети. Позже глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что перспективы отключения России от интернета в настоящее время нет.

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