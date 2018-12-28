Air China запускает прямой рейс между автономным районом Нинся и Гонконгом

Иньчуань, Китай, , 08:27 — REGNUM Прямой рейс вскоре будет запущен между столицей Нинся-Хуэйского автономного района Китая городом Иньчуанем на северо-западе Китая с Гокнконгом, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

Рейс будет запущен в уже в конце января 2018 года и будет осуществляться по вторникам, четвергам и субботам под управлением авиакомпании Air China. Его появление продиктовано необходимостью укрепления взаимодействия между материковыми провинциями Китая и специальным административным районом Гонконг.

Гонконг является одним из ключевых источников иностранных инвестиций, торговым партнером и туристическим местом назначения для жителей Нинся. Поэтому, введение прямого рейса должно существенно снизить время и стоимость пути до Гонконга.

Отметим, что Нинся получает инвестиции из 500 гонконгских предприятий или около 50% от общего количества иностранных инвесторов. Кроме того, 28 компаний из Нинся работают в Гонконге, и они уже вложили $1,4 млрд в развитие специального административного района. Общий объем торговли между регионами с января по ноябрь 2018 года достиг 2 млрд юаней ($291 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, китайская авиакомпания Hainan Airlines ранее в декабре запустила прямой рейс между городом центрального подчинения Чунцином и столицей Франции Парижем.

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