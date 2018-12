Компания Valve опубликовала рейтинг самых продаваемых игр 2018 года

Белвью, США, , 08:23 — REGNUM Компания Valve опубликовала в Steam большой список самых продаваемых в 2018 году видеоигр. Все проекты были размещены в четырех категориях: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».

Стоит отметить, что в «платиновый» список вошли такие проекты 2018 года, как Monster Hunter: World, Far Cry 5 и Assassin's Creed Odyssey. В «золотой» — Jurassic World: Evolution и ingdom Come: Deliverance. «Серебро» получили, в частности Shadow of the Tomb Raider, Frostpunk, Subnautica, Scum, RimWorld, Raft и The Forest. «Бронза» досталась таким проектам, как Bless Online, Hunt Showdown, Battletech и Farming Simulator 19.

Ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг лучших игр 2018 года по версии автора портала Kotaku. В него, в том числе, вошли такие проекты, как Subnautica, Hitman 2, Red Dead Redemption 2, Frostpunk, Far Cry 5, Thronebreaker и Vampyr.

