Пятница, 28 Декабря 2018 года
08:37:28 МСК

В Южной Корее опубликован список организаций, на которых пострадали люди

Общество

В список вошло 1400 организаций и предприятий

Сеул, 28 декабря 2018, 08:28 — REGNUM  Министерство труда Республики Корея опубликовала список из 1400 организаций и предприятий, на которых погибли или пострадали рабочие, сообщает YTN.

Согласно списку, на 686 предприятиях, включая Daelim Industrial, Hyundai Engineering Co., Kumho Tire Co., Hankook Tire, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, погиб человек или более 2 человек получили тяжелые ранения.

На 19 предприятиях, включая судостроительную компанию STX Offshore &Shipbuilding, ежегодно погибают два человека. На 8 предприятиях, включая SeAH Streel Corporation, произошли крупные промышленные аварии, в результате которых сотрудники компании и жители близлежащих районов пострадали от утечки или возгорания вредных веществ.

Кроме того, в список также попало 126 организаций, включая Seoul Racecourse Trainers Association и Korea Racing Authority, которые сообщили только о нескольких случаях за последние три года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить