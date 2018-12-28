В Южной Корее опубликован список организаций, на которых пострадали люди

Сеул, , 08:28 — REGNUM Министерство труда Республики Корея опубликовала список из 1400 организаций и предприятий, на которых погибли или пострадали рабочие, сообщает YTN.

Согласно списку, на 686 предприятиях, включая Daelim Industrial, Hyundai Engineering Co., Kumho Tire Co., Hankook Tire, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, погиб человек или более 2 человек получили тяжелые ранения.

На 19 предприятиях, включая судостроительную компанию STX Offshore &Shipbuilding, ежегодно погибают два человека. На 8 предприятиях, включая SeAH Streel Corporation, произошли крупные промышленные аварии, в результате которых сотрудники компании и жители близлежащих районов пострадали от утечки или возгорания вредных веществ.

Кроме того, в список также попало 126 организаций, включая Seoul Racecourse Trainers Association и Korea Racing Authority, которые сообщили только о нескольких случаях за последние три года.